В пятницу в парке Кивила состоится молодежный фестиваль

”Понимание того, что такое молодежный центр и чем занимаются молодежные работники давно вышло за пределы конкретных учреждений. Сегодня работа с молодежью проходит там, где собирается молодежь, а постоянно растущая популярность уличных фестивалей, особенно в парке Тондилоо, в очередной раз доказывает правильность этого подхода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Молодежный фестиваль начнется в 15 часов с мастер-класса на самокатах, который проведет Сенка Басов. В 15.30 стартуют соревнования на самокатах. Состязания состоятся в двух возрастных группах: до 13 лет, и от 14 лет. Во время соревнования необходимо носить шлем. У каждого участника будет две попытки по 45 секунд для демонстрации своего мастерства, засчитывается лучший вариант. Судьи будут оценивать сложность трюков, использование оснащения парка и стиль. Призы победителям предоставит Rideoo Shop Europe.

В 17.30 в парке пройдут соревнования на скейтборде skate jam, организованные молодежными работниками. Состязание состоится в двух возрастных категориях: до 13 лет, и от 14 лет.

C 17 до 20 часов будет проходить соревнование по баскетболу, организованное Ласнамяэским молодёжным центром. К участию приглашаются смешанные команды с участниками в возрасте от 13 лет. Продолжительность каждой игры составляет 10 минут.

С 17 до 20 часов НКО Eesti Parkour научит всех желающих выполнять трюки на снарядах для паркура и на 10-метровой надувной акробатической дорожке.

С 18 до 19 часов состоится мастер-класс по хип-хоп танцам, который проведет Мария Бухалова.

На протяжении всего дня в палатке Ласнамяэского молодёжного центра будет возможность поиграть в настольные игры.

Все мероприятия бесплатные, а регистрация на соревнования будет проходить непосредственно перед состязаниями.

Программа молодежного фестиваля Кивила: