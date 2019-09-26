В пятницу в Хааберсти пройдет инфодень на тему безопасности

По словам старейшины района Андре Ханимяги, в событии примут участие все ребята старших групп детских садов Хааберсти. «Цель инфодня – предложить детям занимательный учебный процесс, рассказать о безопасности на дорогах, об окружающей нас среде, оказании первой помощи и о безопасном использовании гаджетов. Также у ребят будет возможность ознакомиться с пожарной машиной и каретой скорой помощи», - сказал старейшина.

Спортивный холл будет поделен на 10 тематических пунктов, в каждом будет находиться одна группа детей.

Мероприятие организует Таллиннский департамент образования совместно с районной управой Хааберсти и партнерами, среди которых Пыхъяская префектура, Муниципальная полиция, Инспекция труда, Общество спасателей деревни Лоотус, Таллиннское общество Эстонского красного креста, Департамент социальной помощи и здравоохранения, Таллиннская скорая помошь, школа сна и школа гигиены рта.