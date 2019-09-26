26.09.2019, 19:56

В пятницу в Хааберсти пройдет инфодень на тему безопасности


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В пятницу в Хааберсти пройдет инфодень на тему безопасности
Haabersti linnaosavalitsus

В пятницу, 27 сентября в 10.00 в холле для спортивных игр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 177) для детских садов района Хааберсти пройдет инфодень мини-SOS (Sina Oskad Seda / Ты это умеешь) на тему безопасности.

По словам старейшины района Андре Ханимяги, в событии примут участие все ребята старших групп детских садов Хааберсти. «Цель инфодня – предложить детям занимательный учебный процесс, рассказать о безопасности на дорогах, об окружающей нас среде, оказании первой помощи и о безопасном использовании гаджетов. Также у ребят будет возможность ознакомиться с пожарной машиной и каретой скорой помощи», - сказал старейшина.

Спортивный холл будет поделен на 10 тематических пунктов, в каждом будет находиться одна группа детей.

Мероприятие организует Таллиннский департамент образования совместно с районной управой Хааберсти и партнерами, среди которых Пыхъяская префектура, Муниципальная полиция, Инспекция труда, Общество спасателей деревни Лоотус, Таллиннское общество Эстонского красного креста, Департамент социальной помощи и здравоохранения, Таллиннская скорая помошь, школа сна и школа гигиены рта.

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