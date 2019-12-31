В пятницу в Эстонии будет объявлено 100 секунд молчания

”В день борцов Освободительной войны мы призываем всех на протяжении 100 секунд вспомнить и мысленно поблагодарить этих отважных людей, которые после провозглашения независимости были готовы защищать молодое государство с оружием в руках”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. ”Личный вклад этих людей в то, чтобы сегодня мы могли жить в свободной и независимой Эстонской Республики, огромен”.

Память борцов Освободительной войны будет почтена 100-секундным молчанием, которое начнется по всей Эстонии 3 января в 10:30. ”В память о борцах Освободительной войны по всей стране будут также звонить колокола церквей, гудеть сигналы локомотивов и судов. После этого по всей Эстонии в связанных с Освободительной войной памятных местах будут зажжены свечи и возложены венки”.

По случаю Дня борцов Освободительной войны Министерство обороны организует церемонию памяти 3 января с 10:30 до 11:00 у подножия Монумента свободы. Церемония начнется со 100-секундного молчания, которое будет сопровождаться звоном церковных колоколов, сигналами локомотивов и судов.

Кайтселийт организует зажжение свечей у монументов свободы по всей Эстонии.