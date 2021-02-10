В пятницу Таллинн отметит наступление китайского Нового года. Смотрите программу мероприятий!

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, ежегодная встреча китайского Нового года — ожидаемое таллиннцами событие, которое стало традицией. В этом году, наряду с местными мероприятиями, запланирован и видеомост из Китая.

”Если обычно вниманию таллиннской публики зрелищную программу представляют гастролирующие артисты из Пекина, то в этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, запланирована виртуальная программа с участием известнейших артистов Китая, которая будет транслироваться на большом экране площади Вабадузе. Мы постарались разработать разнообразную программу, которой можно насладиться как на центральной площади города, так и на крупнейшей площадке Таллинна — Певческом поле. Каждый сможет найти что-то по душе в удобное для себя время. В этом году вся программа пройдет под открытым небом, что позволяет соблюдать дистанцию”, — подчеркнул вице-мэр.

Фотовыставка ”Пекин, древняя столица” откроется на площади Вабадузе, там можно будет полюбоваться традиционным танцем дракона и льва. Зрители также смогут понаблюдать за работой известного скульптура Тауно Кангро, изготавливающего скульптуру символа этого года — быка. Скульптура позже будет отлита в бронзе и займет свое место рядом со скульптурами символов прошлых лет в Таллиннском зоопарке. Состоится огненное шоу, а на больших мобильных экранах продемонстрируют представление известных китайских артистов.

На Таллиннском певческом поле можно будет полюбоваться огненными шоу и скульптурами, танцем дракона, боевым искусством кунг-фу и практикой тай-ци. Завершится вечер музыкальным представлением: в программе барабаны, светодиодные маски и фейерверк. В украшенном китайскими фонариками грандиозном огненном парке можно будет лицезреть магические костры, огненные пушки, искрящиеся ворота, будут зажжены и зодиакальные огненные скульптуры.

Бесплатные мероприятия под открытым небом состоятся в результате сотрудничества Таллиннского департамента культуры и Пекинского бюро культуры.

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