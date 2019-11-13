В пятницу откроется Таллиннский рождественский рынок

”Ранее в городах, которые удостаивались подобного титула, наблюдался рост числа туристов более чем на треть. Поэтому мы также ждем, что в этом году Таллинн посетит еще больше гостей. Таллинн их точно не разочарует, так как 800-летний Старый город и организаторы рождественского рынка кроме традиционной программы, готовы предложить много нового. В этом году, например, совместно с Городским музеем, будут организованы рождественские прогулки в историческом Старом городе”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Прогулки будут проходить по воскресеньям, начиная с 1 декабря. Прогулка на эстонском языке стартует в 14.30 у ели на Ратушной площади, на русском в 15.00, на английском в 15.30. Продолжительность прогулки полтора часа.

Кроме этого, в программе этого года будет множество других новшеств. Будет открыт домик небольших производителей из Хийумаа, в котором можно будет купить рыбный шоколад, хлеб ручной работы с черной смородиной. Отдельное место будет для любителей сладкого и поклонников искусства. Рынок в основном сфокусируется на местных товарах. Однако организаторы не забыли и о традиционной программе — на выходных будет проходить разнообразная культурная программа, в которой примут участие около 3000 исполнителей. Во время первого дня Адвента мэр Таллинна зажжет свечу и на рынок прибудет Дед Мороз.

После окончания договора об организации рождественского рынка, Управа района Кесклинн провела этим летом конкурс госпоставки, чтобы найти организатора рынка на следующие три года. Выбор был сделан в пользу прошлого организатора, фирмы 5+ Capital OÜ. ”Их многолетний опыт и открытость к новым идеям позволит рождественскому рынку оставаться привлекательным как для таллиннцев, так и для туристов”, — сказал старейшина района Кесклинн по окончанию конкурса.

Вместе с открытием рождественского рынка в эту пятницу в 17.00 будут также зажжены огни рождественской ели. Рождественский рынок будет открыт до праздника Богоявления (6 января).