В пятницу Мустамяэ отпразднует Масленицу

”Покататься с горки в этом году, пожалуй, не получится, но масленичное меню будет традиционным”, — говорит о масленичных гуляньях старейшина района Лаури Лаатс, — ”безусловно, гороховый суп, масленичные булочки и блины. Культурную программу мероприятия курирует заместитель старейшины района Мустамяэ Оксана Талисайнен, свой вклад в проведение мероприятия внесут Эстонский фольклорный совет и Мустамяэский дом детского творчества.

Кульминацией празднования Масленицы, естественно, будет сожжение чучела зимы. И хотя сожжение чучела на удачу является зрелищем, относящимся скорее к традиционной русской Масленице, однако, вас наверное это удивит, в действительности свой герой (Metsik) присутствует и в эстонском фольклоре!

Metsik — дух-покровитель плодородия в народном предании Западной Эстонии, которого изображали в виде соломенной куклы, одетой в мужскую или женскую одежду, и считали, что если куклу вынести за границы деревни и сжечь, то исчезнет любая неудача и у всей деревни дела в этом году будут идти хорошо. Так что в предстоящую пятницу, 28 февраля в 16.00 стоит всем желающим прийти в парк Мянни и своими глазами посмотреть, насколько хорошо идут дела у Мустамяэ — и пойдут еще лучше!”

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