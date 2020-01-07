07.01.2020, 13:55
В пятницу Эстонию посетит премьер-министр Финляндии Санна Марин
В пятницу 10 января Эстонию посетит премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая встретится с премьер-министром Юри Ратасом.
В пятницу 10 января Эстонию посетит премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая встретится с премьер-министром Юри Ратасом.
Премьер-министры обсудят двусторонние отношения, развитие коммуникаций между двумя странами и сотрудничество в цифровой сфере. Кроме того, на повестке дня темы Европейского союза: проект долгосрочного бюджета, политика в области климата, расширение Европейского союза и будущие отношения с Великобританией. В 15:30 премьер-министры дадут совместную пресс-конференцию.
Санна Марин также посетит музей Kumu и встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
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