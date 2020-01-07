В пятницу Эстонию посетит премьер-министр Финляндии Санна Марин

Премьер-министры обсудят двусторонние отношения, развитие коммуникаций между двумя странами и сотрудничество в цифровой сфере. Кроме того, на повестке дня темы Европейского союза: проект долгосрочного бюджета, политика в области климата, расширение Европейского союза и будущие отношения с Великобританией. В 15:30 премьер-министры дадут совместную пресс-конференцию.

Санна Марин также посетит музей Kumu и встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.