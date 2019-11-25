В пятницу для движения откроется Рейди теэ

Строительные работы осуществили Verston Ehitus OÜ и KMG Inseneriehituse OÜ. Председатель правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ сказал, что улица Рейди — крупномасштабный и сложный проект, осуществленный в городской артерии. ”Для строителей самым серьезным вызовом было строительство дороги фактически в море, в ходе которого город приобрел 7500 м2 площади, а также перестройка перекрестка с очень интенсивным движением. При строительстве в городе важно как можно меньше мешать обычной жизни местного населения и быстро решать возникающие проблемы, — сказал Вескимяэ. — Интересную задачу представили специальные строительно-технические решения, в их числе строительство крупнейшей в Эстонии насосной станции для сточных вод. Мы рады, что наша команда в сотрудничестве с городом смогла справиться со всеми сложностями и неожиданностями, возникшими в ходе работ, и улица Рейди будет открыта своевременно”.
В соответствии с ландшафтным проектом в ходе строительства были высажены деревья, кусты и другая растительность, общее число саженцев составило 149 426, в т.ч. 498 деревьев, 57 863 кустов, а также 37747 м2 газонов.
Общая стоимость проекта составила около 43 миллионов евро. В финансировании строительных работ участвовали Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ и Tallinna Sadam AS.
К строительству приступили в июле прошлого года, срок договора составлял 550 дней. Согласно договору, работы должны были завершиться 23.12.2019 г. Строительные работы включали строительство дорог, променада, техносетей (в т. ч. канализация и водоснабжение, коллектор диаметром 1600 мм, водяной насос для сточных вод, уличное освещение, электроснабжение, связь, системы управления светофорами, газоснабжение и теплоснабжение), а также работы по созданию озеленения и зон отдыха. На реконструированных участках дороги установлены новые средства организации движения.
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