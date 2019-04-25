В Пярну построят новый мост

В соответствии с ней, новый мост начнется на ул. Раба, и кончится на пустыре между магазином Decora и конторой Pärnu Vesi, оттуда будут съезды на улицы Лай и Пикк.

Споры касательно его конкретного места окончены, планировка — действительна, поэтому для строительства можно просить пособие у государства.

В будущем также будет снесены и здания по Ряэма, 23 и Лай, 26.