25.04.2019, 20:40
В Пярну построят новый мост
Горсовет Пярну одобрил детальную планировку нового моста.
Горсовет Пярну одобрил детальную планировку нового моста.
В соответствии с ней, новый мост начнется на ул. Раба, и кончится на пустыре между магазином Decora и конторой Pärnu Vesi, оттуда будут съезды на улицы Лай и Пикк.
Споры касательно его конкретного места окончены, планировка — действительна, поэтому для строительства можно просить пособие у государства.
В будущем также будет снесены и здания по Ряэма, 23 и Лай, 26.
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