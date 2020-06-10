В Пярну береговая охрана G4S помогла добраться до берега детям, которых унесло на глубину на надувной игрушке

В среду, 10 июня, около 13 часов спасатели на воде G4S заметили на пярнуском пляже двух девочек шести-семи лет, которые играли в воде в надувной лодке. За-за ветра существовала опасность, что они окажутся на глубине за пределами обозначенной буйками территории и оттуда попадут в Пярнуский залив. Вместе с детьми в воде был один из родителей.

В какой-то момент спасатели увидели, что дети слишком приблизились к буйкам, где для них было уже слишком глубоко. Сотрудники береговой охраны подплыли к девочкам на лодке, направили их к берегу и подстраховывали их, пока дети вместе с родителем не добрались до мелководья.

На пярнуском пляже в этот момент было примерно 50 человек, температура воды достигала 16 градусов.

Подобные случаи, когда дети, играя на надувном матрасе или игрушке, оказываются в глубокой части водоема, происходят почти каждое лето. При сильном ветре это происходит быстро, и ребенок не в состоянии самостоятельно вернуться на мелководье. Для предотвращения таких случаев необходимо, чтобы ребенок находился в воде между родителем и берегом. Тогда взрослый успеет быстро отреагировать, если ребенка ветром станет уносить на глубину.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.