В прошлую субботу в тартуском баре Möku находился человек, у которого позднее диагностировали коронавирус

Тартуский бар Möku сообщил в социальной сети, что 1 августа в баре находился человек, который 4 августа получил положительный результат теста на коронавирус.
"Департамент здоровья и Möku просят всех гостей этого вечера наблюдать за своим здоровьем. Если возникнут хотя бы легкие симптомы, то позвоните, пожалуйста, семейному врачу или по номеру 1220 и оставайтесь дома", — написал бар.
"Гостям Möku напоминаем, что средства для дезинфекции рук находятся у всех входных дверей и у туалета. К нам классно ходить в маске, дистанция хорошая и, пожалуйста, не сердитесь, если наш охранник не впустит вас, потому что в Möku слишком тесно. Берегите себя!" — значится также в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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