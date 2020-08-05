В прошлую субботу в тартуском баре Möku находился человек, у которого позднее диагностировали коронавирус

"Департамент здоровья и Möku просят всех гостей этого вечера наблюдать за своим здоровьем. Если возникнут хотя бы легкие симптомы, то позвоните, пожалуйста, семейному врачу или по номеру 1220 и оставайтесь дома", — написал бар.

"Гостям Möku напоминаем, что средства для дезинфекции рук находятся у всех входных дверей и у туалета. К нам классно ходить в маске, дистанция хорошая и, пожалуйста, не сердитесь, если наш охранник не впустит вас, потому что в Möku слишком тесно. Берегите себя!" — значится также в сообщении.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!