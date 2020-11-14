В прошлом самая богатая женщина Эстонии должна заплатить долг в 6462 евро за скрученный электросчетчик

Королева металла 90-х годов Тийу Сильвес, чье полное и официальное имя сегодня Тийу Доротея Генриетта Сильвес (73) должна заплатить компании Eesti Energia 6462 евро долга за оплату электричества плюс набежавшие по долгу проценты.

В 2017 году компания Elektrilevi OÜ обнаружила, что счетчик потребления электроэнергии у Ильвес испорчен. На контрольных пломбах и крепежных винтах корпуса были вмятины.

Счетчику устроили внеочередную проверку, в ходе которой выяснилось, что пломбы были нарушены, провода пломб приклеены, на нумераторах счетного механизма имеются засечки и царапины.

Было установлено, что данные счетчика отмотаны назад, и вместо долга он показывал, что якобы потребителем сделана предоплата.

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Eesti Energia заменила испорченный счетчик, установив устройство с удаленным снятием показаний. После этого потребление электроэнергии у женщины выросло по сравнению с показаниями годичной давности в 11 раз.

Задним числом Eesti Energia вычислила, что за период с 26 января 2016 года по 26 января 2017 года по данному адресу было израсходовано электричества 41 826 кВт. Исходя из этого

Сильвес был выставлен счет на 5449 евро и 25 сентов.

Хозяйка счет не оплатила.

Eesti Energia подала на Сильвес в суд. Помимо долга с нее потребовали и проценты в размере 1012 евро и 81 сента.

Сильвес в суде иск не признала. Она утверждала, что ничего не знала о порче электросчетчика и отмотке его показаний назад. Появление долга назвала совершенно непонятным. К тому же у нее, якобы жилье с печным отоплением, которое стояло 15 лет пустым, так как Сильвес жила за границей.

Сильвес также полагала, что произведенная компанией Eesti Energia проверка счетчика могла быть необъективной. Она считала возможным, что устройство могло быть повреждено самими работниками энергетической компании еще в 2005 году в ходе замены тарифного пакета. Или в 2008 году в ходе замены программных часов. Сильвес не верит, что потребление электроэнергии могло за год возрасти в 11 раз.

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