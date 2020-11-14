14.11.2020, 09:50

В прошлом самая богатая женщина Эстонии должна заплатить долг в 6462 евро за скрученный электросчетчик

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Тармо Вахтер, Eesti Ekspress
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В прошлом самая богатая женщина Эстонии должна заплатить долг в 6462 евро за скрученный электросчетчик
Tiit Veermäe, arhiiv

Таинственный умелец отмотал показания счетчика потребленной электроэнергии легендарной эстонской бизнес-леди Тийу Сильвес, пишет Eesti Ekspress. Вместо долга счетчик стал показывать предоплату!

Королева металла 90-х годов Тийу Сильвес, чье полное и официальное имя сегодня Тийу Доротея Генриетта Сильвес (73) должна заплатить компании Eesti Energia 6462 евро долга за оплату электричества плюс набежавшие по долгу проценты.

В 2017 году компания Elektrilevi OÜ обнаружила, что счетчик потребления электроэнергии у Ильвес испорчен. На контрольных пломбах и крепежных винтах корпуса были вмятины.

Счетчику устроили внеочередную проверку, в ходе которой выяснилось, что пломбы были нарушены, провода пломб приклеены, на нумераторах счетного механизма имеются засечки и царапины.

Было установлено, что данные счетчика отмотаны назад, и вместо долга он показывал, что якобы потребителем сделана предоплата.

Сильвес оставила счет за электричество без оплаты

Eesti Energia заменила испорченный счетчик, установив устройство с удаленным снятием показаний. После этого потребление электроэнергии у женщины выросло по сравнению с показаниями годичной давности в 11 раз.

Задним числом Eesti Energia вычислила, что за период с 26 января 2016 года по 26 января 2017 года по данному адресу было израсходовано электричества 41 826 кВт. Исходя из этого

Сильвес был выставлен счет на 5449 евро и 25 сентов.

Хозяйка счет не оплатила.

Eesti Energia подала на Сильвес в суд. Помимо долга с нее потребовали и проценты в размере 1012 евро и 81 сента.

Сильвес в суде иск не признала. Она утверждала, что ничего не знала о порче электросчетчика и отмотке его показаний назад. Появление долга назвала совершенно непонятным. К тому же у нее, якобы жилье с печным отоплением, которое стояло 15 лет пустым, так как Сильвес жила за границей.

Сильвес также полагала, что произведенная компанией Eesti Energia проверка счетчика могла быть необъективной. Она считала возможным, что устройство могло быть повреждено самими работниками энергетической компании еще в 2005 году в ходе замены тарифного пакета. Или в 2008 году в ходе замены программных часов. Сильвес не верит, что потребление электроэнергии могло за год возрасти в 11 раз.

Судья не верит в то, что напортачили в Eesti Energia

Судья Мооника Тяхтвяли решила дело в пользу Eesti Energia. И следующим образом обосновала свое решение.

Во-первых, зарубки на счетчике могли появиться только в случае, когда кто-то пытался силой изменить показания нумератора в ту или другую сторону. Зарубки были на барабане, доступ к которому ограничен.

Во-вторых, Сильвес подписала акт проверки счетчика. Делая это, она со своей стороны не добавила по поводу обнаруженных проблем никаких возражений или пояснений.

В-третьих, Сильвес не смогла доказать, что сотрудники Eesti Energia были не умеющими работать растяпами. Обвинения в адрес электриков в недобросовестности судья счел неуместными.

В-четвертых, Сильвес не смогла убедить суд в том, что ее дом в течение 15 лет стоял пустым, а она сама жила за границей. К тому же с точки зрения потребления электроэнергии не имеет значения, кто живет в доме и расходует электричество.

"Поэтому ответчик обязан уплатить за потребленную электроэнергию", - записано в решении суда. "Поскольку ответчик сам показания счетчика регулярно не подавал, то истец вычислил потребление истца на основании среднего по поданным показаниям".

В пояснениях Eesti Energia отмечается, что фирма в исчислении долга ответчика пошла даже Сильвес навстречу.

Человека, который испортил электросчетчик суд не устанавливал, это не было предметом долгового спора.

Решение Харьюского уездного суда в отношении уплаты Сильвес долга и процентов вступило в конце октября в законную силу.

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