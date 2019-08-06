В прошлом году в инфосистемах PPA необоснованно рылись семь чиновников, в этом году — уже девять. Что они искали и как были наказаны?

Руководитель службы бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Эвелин Кяэпарин пояснила, что недопустимые запросы делают прежде всего, в инфосистеме делопроизводства MIS и в инфосистеме Kairi. К нарушениям, как правило, побуждал личный интерес или любопытство.

Чиновник, который сделал 14 запросов о личностях, в том числе относительно двух людей неоднократно, девять запросов о транспортных средствах, шесть запросов о телефонных номерах и 52 запроса об адресах, остался без работы. Но полиция не оповестила людей, в информации которых рылся чиновник. "Если бы была угроза злоупотребления личными данными, то PPA принял бы меры, чтобы уменьшить возможный ущерб", — объяснила Кяэпарин.

Бюро внутреннего контроля PPA в прошлом году провело семь дисциплинарных делопроизводств из-за злоупотребления инфосистемой, все они закончились применением дисциплинарного наказания. В четырех случаях нарушителей наказали выговором, в двух случаях у нарушителей уменьшили зарплату и в одном случае нарушителя уволили.

С начала этого года до 21 июля бюро внутреннего контроля обнаружило злоупотребление инфосистемой в девяти случаях, в трех из них применили дисциплинарное наказание и наказали выговором. В трех случаях дисциплинарное наказание не назначили, и три делопроизводства еще не закончены.

"Злоупотреблением инфосистемой является, например, осуществление запроса в базе данных без служебной необходимости", — пояснила Кяэпарин. Таким образом, у чиновника в действительности отсутствует потребность в содержащейся в инфосистеме информации.