В прошлом году в Эстонии операцию по коррекции пола прошли 23 человека

Трансгендерность означает, что человек ощущает себя не в своем теле, т.е. не соответствует тому полу, в котором он родился.

С 1998 года при Министерстве социальных дел существует комиссия по смене пола — за 22 года работы комиссии было только два отказа в проведении операции.

"Необходимо пройти генетическую экспертизу и получить справку от психиатра. При соблюдении этих условий человек приходит на беседу с членами комиссии по смене пола. Далее дается испытательный срок два года, за время которого человек проходит гормональную подготовку под контролем эндокринолога. После этого человек может менять паспорт. Проходить ли все процедуры в полном объеме — это уже его решение", — рассказал рассказал андролог-сексолог Клиники Тартуского университета Владимир Вихляев.

По законам Эстонии и большинства других стран процедуры по смене пола можно начинать только по достижению совершеннолетия, отметил он.

В полном объеме в Эстонии такую операцию провести не могут, но самую востребованную операцию — удаление молочных желез — делают и в Эстонии.