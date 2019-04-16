В прошлом году в Эстонии корью заболели 10 человек, за три месяца текущего — уже 11.

По данным статистики Департамента здоровья в Эстонии число заболевших также увеличилось — с января по март было зарегистрировано 11 случаев заражения корью.

В семи случаях болезнь была привезена из Египта, Шри-Ланки, Украины и России, трое человек заразились в результате контакта с зараженными и был один случай местного заражения. Пять заболевших были в Таллинне, остальные — в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и Сааремаа.