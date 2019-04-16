16.04.2019, 18:00

В прошлом году в Эстонии корью заболели 10 человек, за три месяца текущего — уже 11.


rus.delfi.ee
EST 9
stella kaltsupoes-10
stella kaltsupoes-10Foto: Taavi Arus

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) сообщила в понедельник, что число случаев заболевания корью в мире выросло в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 300%, рассказывает rus.err.ee.

По данным статистики Департамента здоровья в Эстонии число заболевших также увеличилось — с января по март было зарегистрировано 11 случаев заражения корью.

В семи случаях болезнь была привезена из Египта, Шри-Ланки, Украины и России, трое человек заразились в результате контакта с зараженными и был один случай местного заражения. Пять заболевших были в Таллинне, остальные — в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и Сааремаа.

"Есть причины для беспокойства, так как на фоне неблагоприятной ситуации с корью в Европе и мире не исключены новые случаи заболевания и местное распространение болезни", — сказала главный специалист отдела отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Филиппова порталу ERR Uudised.

Читайте также: