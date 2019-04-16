В прошлом году в Эстонии корью заболели 10 человек, за три месяца текущего — уже 11.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) сообщила в понедельник, что число случаев заболевания корью в мире выросло в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 300%, рассказывает rus.err.ee.
По данным статистики Департамента здоровья в Эстонии число заболевших также увеличилось — с января по март было зарегистрировано 11 случаев заражения корью.
"Есть причины для беспокойства, так как на фоне неблагоприятной ситуации с корью в Европе и мире не исключены новые случаи заболевания и местное распространение болезни", — сказала главный специалист отдела отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Филиппова порталу ERR Uudised.