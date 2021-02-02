В прошлом году уменьшилось количество тяжелых несчастных случаев, связанных с электричеством

По сравнению с 2019 годом (39 несчастных случаев) в прошлом году увеличилось как количество несчастных случаев, так и количество пострадавших. ”Показательно, что с детьми дошкольного возраста произошло много несчастных случаев с электричеством. Типичная ситуация, в которой ребенок получил травму в результате несчастного случая, была связана с розеткой и вставленным в нее острым предметом. Всего таких несчастных случаев было 10. Остальные несчастные случаи с детьми произошли из-за поломки электрического оборудования или шнуров питания”, — пояснила Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Большинство несчастных случаев (89%) произошло в домах или рядом с ними, а 11% — на производстве. В быту несчастный случай может произойти во время ремонтных работ, при выходе из строя электрооборудования (бойлер, посудомоечная машина, электроплита, косилка и др.), поломке розеток, освещения и проводов. Аварии происходили также при работе на подстанциях, при смене проводов и при использовании вышедшего из строя электрооборудования. По регионам наибольшее количество несчастных случаев произошло в Харьюмаа (14 несчастных случаев), Тартумаа (7 несчастных случаев) и Ида-Вирумаа (6 несчастных случаев). Периодом наибольшего количества аварий стал период после чрезвычайной ситуации в мае-июне, когда случилось 15 происшествий.

В прошлом году по заказу Департамента защиты прав потребителей и технического надзора был проведен опрос среди населения Эстонии, в ходе которого, помимо прочего, были опрошены люди по вопросам электробезопасности. Согласно недавнему опросу, почти половина жителей Эстонии (48%) считают, что электрическую систему их жилища (электроустановку) не нужно время от времени проверять, потому что она и так работает. Только треть (31%) респондентов считают, что системы необходимо регулярно проверять. Опрос был проведен фирмой Uuringupartner OÜ в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1010 респондентов.

Напоминание об электробезопасности для родителей: