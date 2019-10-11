В прошлом году страховщиков попытались обмануть на 2,6 миллиона евро

Менеджер Seesam Kindlustus по страхованию путешествий Йонатан Йыкс поясняет, что страховое мошенничество нередко является попыткой скрыть свое бездействие. ”Некто купил авиабилет полгода назад, но договор страхования путешествия заключили только в тот день, когда человек побывал у врача и узнал о заболевании. Заключение страхового договора после проявления ущерба — мошенничество”, — подчеркнул Йонатан Йыкс.
44% прошлогодних случаев страхового мошенничества было связано с дорожно-транспортными происшествиями, 7% — с кражами и несчастными случаями с водой, 5% — с актами вандализма, 4% — с ухудшением здоровья. Около трети суммарного объема незаконных требований возмещения ущерба было связано с пожарами, еще треть — с дорожно-транспортными происшествиями.
Менеджер Swedbank по дорожному и каско-страхованию Эйво Кисанд согласен с тем, что попытки страхового мошенничества, связанные с транспортными средствами, — одни из наиболее распространенных. ”Встречаются случаи повреждения ветрового стекла раньше, чем была оформлена страховка, случаи преднамеренно нанесенного серьезного ущерба и попытки слить воедино старые и новые повреждения”, — рассказал Эйво Кисанд.
Результатом обнаружения страхового мошенничества обычно является отказ в возмещении ущерба. В двух из каждых трех обнаруженных в прошлом году случаев страхового мошенничества страхователи не получили возмещения. Участие в страховом мошенничестве может привести к заведению уголовного дела.
Союз страховых обществ Эстонии — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.
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