В прошлом году страховщиков попытались обмануть на 2,6 миллиона евро

По словам менеджера Союза страховых обществ Эстонии по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, недобросовестные лица стараются получить все более крупные страховые возмещения, но эффективное сотрудничество полицейских и страховых следователей позволяет раскрывать все больше случаев мошенничества.

”Значительно меньше происходит случаев постановочного и преднамеренного мошенничества, что раньше было наиболее распространенным видом обмана страховщиков. Если мошенников разоблачили в инсценировке страхового случая, то в будущем подобных попыток больше не будет. Например, в период экономического спада растет число поджогов домов, что является одной из разновидностей постановочного страхового мошенничества”, — отметила Юлли Рейметс.

В прошлом году попытки выманить у страховщиков более 3000 евро составили 30% от общего количества случаев страхового мошенничества. Еще 30% составили незаконные требования возмещения ущерба в размере 1000-3000 евро и 40% — до 1000 евро.

Больше всего случаев мошенничества было связано со страхованием транспортных средств и дорожным страхованием, за ними следовали жилищное страхование и страхование путешествий. Чаще всего, т.е. более чем в четверти случаев, люди пытались утаить отсутствие страхового покрытия. Чуть больше, чем в одном случае из пяти ситуация страхового ущерба была постановочной и вызвана преднамеренно. В одном из каждых пяти случаев страхового мошенничества сумма ущерба была осознанно завышена.