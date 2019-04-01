В прошлом году шесть из десяти жителей Эстонии обращались к врачу-специалисту

По словам Сиккут, служба электронных консультаций также помогла сократить очереди на лечение. Э-консультация позволяет семейному врачу обратиться к врачу-специалисту за консультацией по поводу проблемы со здоровьем пациента напрямую, и пациент больше не должен проводить время в очереди на прием врача-специалиста. В 2018 году число оказываемых э-консультаций увеличилось на 67%. 953 семейных врача по всей Эстонии смогли обсудить случаи пациентов с врачами-специалистами 21 763 раз. Семейные врачи чаще всего консультируются у специалистов в области неврологии, аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии и ортопедии.

В 2019 году Больничная касса потратит почти 40 миллионов на сокращение времени ожидания в очередях. ”За счет дополнительного финансирования мы сможем продолжать улучшать доступ к медицинской помощи, однако на продолжительность очередей также влияет и нехватка врачей, и выбор самих людей”, — объясняет Лаане, говоря, что одних только дополнительных средств недостаточно для улучшения доступа к медицинской помощи.

По словам Министра труда и здоровья Риины Сиккут, с одной стороны, необходимо увеличить объем финансирования нашей самой затратной сферы — специализированной медицинской помощи, но, с другой стороны, необходимо также решить проблему нехватки врачей в некоторых специальностях. В результате переговоров о заключении коллективного договора союзов врачей, медсестер и больниц было достигнуто решение о том, что Больничная касса добавит в бюджет 2019 года дополнительные 40 миллионов евро для повышения зарплаты медицинских врачей и медсестер. Заработная плата врачей за последние пять лет увеличилась на 55%, а у медсестер — на 65,6%. Таким образом мы смогли финансово поддержать ценность вклада врачей и медсестер в охране здоровья жителей Эстонии. Повышение заработной платы медицинских работников также необходимо для того, чтобы обеспечить жителей Эстонии медицинским обслуживанием мирового уровня”, — подтверждает Сиккут.

”Очереди на получение лечения сократятся, когда люди получат значительную часть необходимой помощи на первичном уровне — от семейных врачей и медсестер, когда в здравоохранении будет более эффективное сотрудничество, и электронные разработки будут поддерживать и обмен информацией, и ориентированность на пациента, и принятие врачами решений при выборе лечения. Важно также, чтобы окружающая человека среда поддерживала сохранение его здоровья”, — подчеркнула Министр здравоохранения.