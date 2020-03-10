В прошлом году проверку на владение эстонским не прошли 143 педагога из 203

Под проверку попали работники 59 школ и профессиональных училищ из Таллинна, Тарту, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы, Силламяэ, Палдиски, Кивиыли, Кейла, Пярну и 38 детских садов из Таллинна, Маарду, Калласте, Тарту, Муствеэ, Колкья и Валга, свидетельствуют данные Языковой инспекции, пишет RusERR.

В ходе первичного контроля выяснилось, что среди 203 проверенных 143 работника или 70% не владеют эстонским языком на требуемом законом уровне.

Также чиновники проверили 605 педагогов школ и детских садов, которым ранее было сделано предписание сдать экзамен по языку. Выяснилось, что предписание выполнили лишь 21 школьный учитель и 30 воспитателей детских садов.