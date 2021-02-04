В прошлом году на дорогах Эстонии погибло больше людей, чем годом ранее

”Хотя в прошлом году была достаточно мягкая зима, а следовательно и хорошие дорожные условия, без очень серьезных аварий обойтись не удалось. В прошлом году погибли 60 человек, и их уже не вернешь”, — прокомментировал свежую статистику министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

”Любую аварию можно предотвратить, но это предполагает вклад со стороны всех участников дорожного движения. В этом году зима не заставила себя ждать, поэтому дороги скользкие и могут возникнуть ситуации, когда снегоуборочные машины не успевают вовремя добраться до всех мест. Участвуя в дорожном движении, соблюдайте осторожность и выбирайте скорость, соответствующую ситуации ”, — добавил Аас.

Всего в 2020 году произошло 1365 ДТП, в результате которых 1574 человека получили травмы и 60 человек погибли. По сравнению с 2019 годом аварий было на 50 меньше и травмы получило на 166 человек меньше, но сами аварии носили более тяжелый характер, в связи с чем погибших оказалось на 7 больше. В 132 случаях водитель находился в состоянии опьянения. В авариях с участием пьяных водителей погибли 12 человек и 153 человека получили травмы, что составляет 12,3% от общего числа погибших.

В 2020 году в ДТП попало 340 велосипедистов, из них 4 погибли. Чуть более половины (55%) ДТП с участием велосипедистов приходятся на столкновения с другими транспортными средствами, в 37% случаях в аварии участвовал только сам велосипедист.

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