В прошлом году количество воспользовавшихся неотложной стоматологической помощью людей увеличилось почти вдвое

В прошлом году Больничная касса выплатила компенсации за зубное лечение взрослых на общую сумму 14,4 миллиона евро, что на 1 миллион евро больше, чем в 2019 году. Число людей, воспользовавшихся данной компенсацией — 284 500 человек- было на почти 21 тысячу человек больше, чем в 2019 году. Больше всего выросло использование компенсации за зубное лечение в размере 40 евро. ”Хотя в первой половине прошлого года в связи с нагрянувшей эпидемией коронавируса плановое стоматологическое лечение было приостановлено на пару месяцев, количество людей, воспользовавшихся в прошлом году компенсацией в размере 40 евро, составило 165 000 человек, что на 20 000 больше, чем годом ранее”, — сказала Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы.

Компенсацией в размере 85 евро наиболее активно пользовались пенсионеры по нетрудоспособности и по старости (около 110 000 человек) и беременные женщины (около 8100 человек). Компенсацией за протезирование зубов воспользовалось 35 000 человек, и общая сумма компенсаций составила почти 6,7 миллиона евро.

Во время чрезвычайного положения в стране к системе компенсаций за зубное лечение взрослых присоединилось почти 50 стоматологических клиник, и, по словам представителя Больничной кассы, увеличение числа оказателей стоматологических услуг, у которых можно воспользоваться компенсацией, и числа потребителей компенсации ясно показывает необходимость такой финансовой поддержки как для пациента, так и для оказателей услуг. ”Во время чрезвычайной ситуации в стране оказателям услуг стало понятно, что в сложной ситуации договор с государством дает им чувство защищенности, обеспечивает доходом и помогает удерживать клиентов. Больничная касса также возместила своим договорным партнерам расходы на средства индивидуальной защиты”, — пояснила Фридеманн предпосылки, которые помогли мотивировать клиники заключить договор с Больничной кассой.

В настоящее время (по состоянию на 3 марта) компенсацией за зубное лечение у взрослых можно воспользоваться в 401 стоматологическом кабинете по всей Эстонии. Больничная касса напоминает, что сумма неиспользованной компенсации не переносится на следующий календарный год, поэтому стоит хотя бы раз в год посещать стоматолога и заботиться о здоровье полости рта.

В прошлом году неотложную стоматологическую помощь получило 23 990 человек. Количество людей, получивших неотложное лечение, увеличилось на 44 процента по сравнению с 2019 годом, а финансирование услуг увеличилось на 660 000 евро. ”Использование услуг неотложной стоматологической помощи резко возросло после приостановки планового лечения, когда Больничная касса расширила список услуг неотложной медицинской помощи”, — пояснила Фридеманн.

Начиная с 2019 года Больничная касса расширила целевую группу бесплатной стоматологической помощи на людей с серьезными физическими и умственными недостатками, которым врач поставил диагноз, дающий право на получение пожизненной стоматологической помощи. В первый год вступления в силу новых условий данная услуга была оказана ​​141 человеку, а в 2020 году — уже 427 человеку на общую сумму 160 000 евро.

В прошлом году Больничная касса выплатила 24 миллиона евро на профилактику и лечение стоматологических заболеваний у детей в возрасте от 3 до 19 лет. К зубным врачам обратилось 141 500 детей, что составляет 58 процентов от всех детей целевой группы. Почти 20 000 детей получили ортодонтические услуги на общую сумму 7 миллионов евро.

По словам Фридеманн, число детей, получивших стоматологическое лечение, сократилось на четыре процента по сравнению с 2019 годом. ”На ситуацию, безусловно, повлиял период эпидемии коронавируса, когда плановое лечение было приостановлено на несколько месяцев, однако не следует забывать, как важно посещать стоматолога хотя бы один раз в год и пользоваться бесплатной стоматологической помощью, предлагаемой государством 19-летним”, — добавила Фридеманн.

Больше всего зубных врачей посещали дети в возрасте от 6 до 11 лет. Самыми прилежными посетителями зубных врачей были дети Сааремаа (65%), Йыгевамаа (62%), Тартумаа (62%) и Ляэнемаа (62%). Меньше всего обращались к стоматологу дети из Ида-Вирумаа (53%), Ляэне-Вирумаа (54%) и Валгамаа (54%). Стоматолог и руководитель проекта Suukool Анастасия Кулдмаа подчеркивает, что ответственность за здоровье ребенка лежит прежде всего на родителях. ”В детстве закладывается фундамент для привычек на всю жизнь. Поэтому необходимо внимательно отслеживать, чтобы пища была здоровой, чтобы ребенок пил воду при жажде, чтобы были перерывы между приемами пищи, а зубы тщательно вычищены дважды в день”, — пояснила зубной врач.

346 стоматологических клиник по всей Эстонии подписали договор с Больничной кассой для проведения зубного лечения детей.

Всех договорных партнеров Больничной кассы по зубному лечению можно найти на интерактивной карте на интернет-странице Больничной кассы.