В прошедшем в Таллинне инфодне Сил обороны приняли участие свыше 70 девушек
Сегодня в ”Котле культуры” в Таллинне молодые женщины могли ознакомиться со срочной службой и возможностями сделать карьеру в Силах обороны. Всего в мероприятии приняли участие более 70 заинтересованных в срочной службе девушек, которые узнали, что может ждать их в армии, и получили возможность ознакомиться со снаряжением военнослужащего. С пришедшими делились своим опытом прошедшие срочную службу и находящиеся на действительной военной службе женщины.
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