28.02.2020, 21:10

В прошедшем в Таллинне инфодне Сил обороны приняли участие свыше 70 девушек


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В прошедшем в Таллинне инфодне Сил обороны приняли участие свыше 70 девушек
Фото: Рауль Меэ

Сегодня в ”Котле культуры” в Таллинне молодые женщины могли ознакомиться со срочной службой и возможностями сделать карьеру в Силах обороны. Всего в мероприятии приняли участие более 70 заинтересованных в срочной службе девушек, которые узнали, что может ждать их в армии, и получили возможность ознакомиться со снаряжением военнослужащего. С пришедшими делились своим опытом прошедшие срочную службу и находящиеся на действительной военной службе женщины.

”Сегодня мы спросили присутствующих, кто из них принял решение пройти срочную службу. Руки подняли большинство находившихся в зале молодых женщин, что показывает, что интерес к срочной службе и военной карьере высок”, — сказала советник Министерства обороны по вопросам срочной службы Лаура Тооду.

”Несмотря на то, что женщины в Эстонии освобождены от воинской обязанности, они могут внести свою лепту в обеспечение независимости и безопасности государства, — прокомментировала Тооду, добавив, что из-за скромных размеров нашей страны огромную роль играет вклад каждого человека. — Каждый человек, вне зависимости от половой принадлежности и возраста, найдет в Силах обороны место в соответствии со своими интересами и способностями”.

На инфодни, которые проходят в пяти городах Эстонии, приглашены интересующиеся защитой государства и срочной службой женщины в возрасте 15–27 лет.

Следующие инфодни Сил обороны для женщин состоятся:

5 марта в Тарту, в Академии Сил обороны
12 марта в Пярну, в Доме Кайтселийта
19 марта в Выру, в Выруском институте
26 марта в Нарве, в Нарвском колледже Тартуского университета

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