В программу Noored Kooli поступило рекордное количество заявок

146 человек выразили желание присоединиться к 14-му набору развивающей программы Noored Kooli (”Молодежь в школу”). Подходящих кандидатов ждет конкурс, отобранные по итогам которого участники программы начнут работать учителями в школах по всей Эстонии и за два года станут лидерами образовательной сферы.
По итогам набора, длившегося пять недель, в программу Noored Kooli поступило 146 заявок на участие. Таким образом, завершившийся период набора стал самым успешным за 13-летнюю историю программы. По словам руководителя по набору программы Noored Kooli Маргот Лиллемяги, это говорит о том, что образовательная сфера интересует людей. ”Мы очень рады, что все больше людей находят возможность внести свой вклад в развитие образования и осмеливаются взять на себя ответственность за судьбы молодых поколений,” — сказала Лиллемяги.
Прошедших первичный отбор кандидатов пригласят на практические испытания, в рамках которых они проведут короткий урок и выполнят групповую работу. В ходе отбора кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.
Успешно преодолевшие отборочные испытания и присоединившиеся к программе участники в сентябре 2020 г. начнут работать учителями в партнерских школах программы Noored Kooli по всей Эстонии. В этом сезоне развивающая программа намерена принять в свои ряды 40 человек.
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