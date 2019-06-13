В программе более трехсот событий: Таллинн подготовил летний календарь для детей и молодежи

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рекомендует календарь как хорошее подспорье не только молодому поколению, но и родителям в планировании лета. Хотя лето - это, прежде всего отдых, но не только, подчеркивает Белобровцев. Нужно, чтобы это еще было и временем физического и духовного развития.

В календаре можно найти перечень и расписание лагерей, тренировок, мастер-классов и многое другое для детей и молодежи всех возрастов.

Первые смены в городских лагерях начались еще на первой неделе июня, но работа лагерей будет продолжаться все лето. Смены могут длиться от одного до пяти дней, и за это время можно попробовать свои силы в роботехнике, анимации, разного рода ремесле, заняться спортом, принять участие в экскурсиях в музеи и зоопарк.

Столичные школы по интересам и музеи предлагают разного рода развивающие курсы. Например, 17 июня в центре открытий "Энергия" детям расскажут, как оказывать первую помощь и как вести себя в опасных природных условиях. Туда приглашаются все любопытные в возрасте от 9 до 12 лет.

Больших и маленьких любителей книги ждут таллинские библиотеки. Там будут проходить вечера настольных игр, уроки ручного труда, языковые курсы, клубы чтения и т.д. Можно будет даже попробовать выучить китайский язык и запрограммировать робота.