В проекте ”В помощь ухаживающему за близким” еще есть свободные места

В пилотном проекте могут принять участие 50 ухаживающих за близкими таллиннцев. Приглашаются те, кто является зарегистрированным жителем Таллинна и чьим местом фактического проживания является Таллинн, причем имеет ли ухаживающий за близким человек официальный статус, не имеет значения. Услуга предназначена для людей, ухаживающих за взрослыми.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в ходе проекта город хочет создать новые услуги, которые помогут улучшить финансовое положение и расширить сеть поддержки людей, ухаживающих за близкими, что, в свою очередь, сбережет их душевное и физическое здоровье, а также сохранит рабочую квалификацию.

”Помимо прочего, будет распространяться оперативная и четкая информация для того, чтобы ухаживающие за своими близкими люди лучше ориентировались и больше знали о возможностях услуг социального обеспечения и пособиях. Также поддерживается общение этих людей между собой, им помогут наладить ежедневный труд, связанный с уходом за близкими”, — уточнила Бешкина.

В пилотной группе будет проводиться исследование, посвященное выявлению наиболее важных услуг для ухаживающих за близкими людей. Затем, опираясь на результаты исследования, с помощью экспертов будут скомпонованы соответствующие пакеты услуг, которые принимающие участие в проекте ухаживающих за близкими люди смогут протестировать и использовать бесплатно.

По словам руководителя проекта Анни Райе, на данный момент интерес к проекту проявили несколько десятков человек, однако проект ждет новых участников, чтобы получить более полный обзор о положении таких людей и предлагать услуги максимально широкому кругу лиц.

Приглашаются и ухаживающие за близкими пенсионеры в возрасте до 74 лет. Услуга будет оказываться начиная с осени, до этого предстоит разработать пакет услуг и найти поставщиков.

”В рамках пилотного проекта мы общаемся как с участниками, так и с поставщиками услуг, чтобы при необходимости скорректировать и улучшить услуги. Цель проекта — разработать такие услуги, которые помогли бы многосторонне поддержать возвращение на работу человека, ухаживающего за близким”, — отметила Райе.