В продажу поступил новый выпуск газеты "Эстонский Экспресс"

1. Расизм в Эстонии

Казалось бы, ситуация в Эстонии совершенно не похожа на то: что творится в Америке. Однако, живущие в стране чернокожие утвкрждают, расизм — проблема международная. Он есть и в Эстонии.

2. Банк принял слесаря из Кивиыли за экс-главу администрации Путина



Забавная ситуация, скажете вы? А вот Сергею Иванову было не до смеха. Мужчина не не смог получить зарплату, так как Swedbank заблокировал платеж из-за имени мужчины.Как такое вообще возможно? Читайте в номере.



3. 12 лет назад Микк Таррасте чуть не убил школьника



Микк Таррасте, обвиняемый в убийстве двух и ранении троих человек в Лихула, оказывается, ранее стрелял в людей. Точнее, стрелял он по домам, но в результате чуть не убил ребенка.



4. "Во все тяжкие" по-мустамяэски



Благовоспитанный юноша руководил наркоунивермагом международного уровня. Школьник хорошо учился. жил с мамой и хранил а гаражном боксе киллаграмы запрещенного вещества.



5. Десять лет пищевого кошмара: фигуристка Йоханна Аллик рассказала шокирующие факты о себе



Оказывается, лучшей фигуристке Эстонии приходилось бороться в одиночку с булимией.

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