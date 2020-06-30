В продажу поступил новый выпуск газеты "Эстонский Экспресс"
В свежем номере "Эстонского экспресса", который, кстати, выпускается полностью на русском языке, вы узнаете, чем живет Эстония. О том, какие материалы обязательно стоит прочитать — далее:
В свежем номере "Эстонского экспресса", который, кстати, выпускается полностью на русском языке, вы узнаете, чем живет Эстония. О том, какие материалы обязательно стоит прочитать — далее:
Казалось бы, ситуация в Эстонии совершенно не похожа на то: что творится в Америке. Однако, живущие в стране чернокожие утвкрждают, расизм — проблема международная. Он есть и в Эстонии.
Забавная ситуация, скажете вы? А вот Сергею Иванову было не до смеха. Мужчина не не смог получить зарплату, так как Swedbank заблокировал платеж из-за имени мужчины.Как такое вообще возможно? Читайте в номере.
Микк Таррасте, обвиняемый в убийстве двух и ранении троих человек в Лихула, оказывается, ранее стрелял в людей. Точнее, стрелял он по домам, но в результате чуть не убил ребенка.
Благовоспитанный юноша руководил наркоунивермагом международного уровня. Школьник хорошо учился. жил с мамой и хранил а гаражном боксе киллаграмы запрещенного вещества.
Оказывается, лучшей фигуристке Эстонии приходилось бороться в одиночку с булимией.
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