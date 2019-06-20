В прибрежной зоне Пирита будут построены сцена с трибунами, променад и многое другое

”На берегу в Пирита не проводилось крупных изменений уже с 1980 года. Разумеется, выполнялись небольшие работы по благоустройству, например, обновлялся или заменялся инвентарь, но в широком плане прибрежная зона всё еще овеяна духом Олимпиады”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Цель детальной планировки заключается в определении права на застройку прибрежной зоны Пирита в отношении береговых павильонов, временной сцены на открытом воздухе и трибун, а также строительства обслуживающих пляж объектов, для планирования которых необходимо уменьшить полосу пляжа, где запрещено строительство.

Кроме того, будет расширено здание Центра Досуга по адресу Меривялья теэ, 3, построен променад вдоль моря и назначено право на застройку участка по адресу Меривялья теэ, 5b, для возведения здания коммерческого назначения высотой не более двух этажей. Будут созданы возможности для проектирования качественной, целостной и современной зоны отдыха.

С детальной планировкой можно ознакомиться с 15 июля по 16 августа в управе Пирита. С чертежами и пояснениями детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок по адресу https://tpr.tallinn.ee. ”На основании детальной планировки будут спроектированы здания, предусмотренные для прибрежной территории и леса вдоль берега”, — добавил Лийнат.