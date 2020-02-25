В Президентский поход на поезде: в субботу Elron запустит удлиненный состав на маршруте Таллинн-Аэгвийду

„Многие участники Президентского похода предпочли в прошлые годы доехать к месту похода на экологичном поезде. Чтобы доставить всех участников похода в Аэгвийду, в субботу, на маршрут Таллинн-Аэгвийду со временем отправления в 11:00 выйдет более длинный, чем обычно, поезд. Поезд, отправляющийся из Аэгвийду в 16:34, также будет длиннее, чтобы удобно разместить возвращающихся домой участников похода. Рекомендуем приобрести билеты на поезд на нашем сайте продажи билетов заранее, благодаря чему можно будет приобрести билет по самой выгодной цене, и в поезде не придется беспокоиться о его покупке”, — сказал менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг.

По словам руководителя проекта ”Президентский поход” Кадри Тоомингас, в этом году все лыжные маршруты открыты для пеших участников. „В нашем походе на этот раз все смогут испытать себя на 10 километровой лесной тропе. В Аэгвийду мы все вместе сфотографируемся, а затем отправимся вместе с президентом Керсти Кальюлайд через Нелиярве в Янеда, где нас будет ждать горячий суп и приятная музыка”.

Президентская тропа длиной в десять километров ведет из Аэгвийду в Янеда через Нелиярве. В Президентском походе примет участие также президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Участвовать в походе можно бесплатно; ведущим в этот день будет Тыниc Миллинг.

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