В предстоящие праздники конторы банков будут закрыты

Конторы SEB будут закрыты с 22 по 24 июня. Все повседневные банковские операции в SEB удобно совершать в интернет-банке, а простейшие операции можно совершить в мобильном банке.

Служба поддержки клиентов по телефону 665 5100 или через Skype (признак пользователя: seb.eesti, только звонки) работает круглосуточно.

График работы Swedbank также будет отличаться от обычного. С 21 по 24 июня все представительства Swedbank будут закрыты.

Все основные банковские операции можно совершать, воспользовавшись цифровыми каналами (мобильным приложением и интернет-банком). В Swedbank также круглосуточно готовы помочь сотрудники консультационного центра по номеру телефона 6 310 310.

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