В преддверии весны в Таллинне проживало 445 188 человек

Число жителей столицы продолжает расти. По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 марта в Таллинне проживало 445 188 человек.
В феврале число зарегистрированных жителей Таллинна выросло на 625 человек, в январе — на 631.
Власти города напоминают, что для того, чтобы получать льготы, которые обеспечивает Таллинн своим жителям, нужно зарегистрироваться по месту жительства в столице. Это можно сделать на портале eesti.ee или же с помощью работника Регистра народонаселения в районной управе. Дополнительная информация размещена на официальной страничке Таллинна в интернете: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.
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