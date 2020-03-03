03.03.2020, 14:32

В преддверии весны в Таллинне проживало 445 188 человек

 (1)
EST
Tallinn ülevalt
Foto: Ilmar Saabas

Число жителей столицы продолжает расти. По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 марта в Таллинне проживало 445 188 человек.

В феврале число зарегистрированных жителей Таллинна выросло на 625 человек, в январе — на 631.

Власти города напоминают, что для того, чтобы получать льготы, которые обеспечивает Таллинн своим жителям, нужно зарегистрироваться по месту жительства в столице. Это можно сделать на портале eesti.ee или же с помощью работника Регистра народонаселения в районной управе. Дополнительная информация размещена на официальной страничке Таллинна в интернете: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.

Читайте также: