В праздники в Таллинне появятся Рождественский трамвай и троллейбус

Председатель правления Таллиннского городского транспорта Денис Бородич отметил, что эта праздничная традиция полюбилась таллинцам.

Праздничный трамвай, в котором горожан встретит Дед Мороз, 24 декабря стартует в 11 часов из Тонди и направится в Кадриорг, оттуда в 11.20 — в Копли, а в 11.55 возьмет курс на Тонди. 25 декабря маршрут будет сложнее: в 11 часов трамвай отправится из Тонди в Кадриорг, в 11.20 — из Кадриорга в Копли, оттуда в 11.55 — в аэропорт, откуда в 12.40 возьмет курс на Тонди.

Праздничный троллейбус отправится в путь 24 и 25 декабря в 11 часов от "Каубамая" и направится в Мустамяэ, в 11.45 отправится в обратный путь, повторит поездку в 12.20 от "Каубамая" в Мустамяэ, в 13.00 начнет путь к ”Каубамая” и завершит маршрут поездкой до депо — то есть до остановки Лилле, которая начнется у "Каубамая" в 13.30. Пассажиров ожидают сюрпризы.

В Рождественские праздники с 24 по 26 декабря Таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию.