06.01.2020, 17:30

В праздники очереди на границе неизбежны. Рекомендации полиции: как ускорить процесс


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Tartu-Luhamaa maantee
Tartu-Luhamaa maanteeFoto: MARI LUUD

Несколько раз в году на пограничных пунктах число пересекающих границу людей может даже удвоиться. Сотрудники пограничного пункта готовы к таким ситуациям и делают все, чтобы пересечение границы проходило плавно. Но если туристов очень много, как на эти рождественские и новогодние праздники, то возникновение очередей неизбежно, объясняет Нарвское отделение полиции.

Если обычно в день в Нарвском пограничном пункте границу пересекает примерно 12 000 человек в сутки, но только 3 января границу пересекло 22 755 человек, не считая транспортных средств. Это почти на 4000 больше, чем 3 января 2019 года.

Скоро туристы, приехавшие в Эстонии на праздники, начнут возвращаться домой.

Чтобы пересечение границы прошло без заминок:

– просим людей, которые направляются из Эстонии в Россию на автомобиле, запастись для пересечения временем и терпением, а также заранее забронировать время пересечения границы на сайте www.eestipiir.ee;

– просим жителей Эстонии, которые сейчас принимают у себя родственников и друзей, которые приехали в гости на праздники на автомобиле, напомнить своим гостям, что в Эстонии перед пересечением границы обязательно прохождение через зону ожидания. Чтобы избежать ожидания в очереди, желательно заранее забронировать время пересечения границы;

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– если не найдется подходящего времени для бронирования на Нарвском пограничном пункте, то при возможности просим воспользоваться для пересечения границы пограничными пунктами Лухамаа и Койдула.

Время ожидания в очереди на пограничных пунктах в режиме реального времени можно также посмотреть на сайте www.eestipiir.ee.

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