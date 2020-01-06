В праздники очереди на границе неизбежны. Рекомендации полиции: как ускорить процесс

Если обычно в день в Нарвском пограничном пункте границу пересекает примерно 12 000 человек в сутки, но только 3 января границу пересекло 22 755 человек, не считая транспортных средств. Это почти на 4000 больше, чем 3 января 2019 года.
Скоро туристы, приехавшие в Эстонии на праздники, начнут возвращаться домой.
Чтобы пересечение границы прошло без заминок:
– просим людей, которые направляются из Эстонии в Россию на автомобиле, запастись для пересечения временем и терпением, а также заранее забронировать время пересечения границы на сайте www.eestipiir.ee;
– просим жителей Эстонии, которые сейчас принимают у себя родственников и друзей, которые приехали в гости на праздники на автомобиле, напомнить своим гостям, что в Эстонии перед пересечением границы обязательно прохождение через зону ожидания. Чтобы избежать ожидания в очереди, желательно заранее забронировать время пересечения границы;
– если не найдется подходящего времени для бронирования на Нарвском пограничном пункте, то при возможности просим воспользоваться для пересечения границы пограничными пунктами Лухамаа и Койдула.
Время ожидания в очереди на пограничных пунктах в режиме реального времени можно также посмотреть на сайте www.eestipiir.ee.
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