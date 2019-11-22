В праздник первого адвента в Кристийне пройдет большая ярмарка

1 декабря 2019 года в парке Лёвенру столичного района Кристийне состоится Ярмарка первого адвента. Часы работы ярмарки с 10 до 17 часов, в 12:00 будет торжественно зажжена свеча первого адвента.
”Праздник первого адвента — очень важный день для всех жителей района, так как он означает начало долгожданного красивого и светлого рождественского периода. К этому моменту на улицах и во дворах домов в Кристийне уже будет сиять вся праздничная иллюминация, озаряющая зимние вечера. А в полдень мы все вместе также зажжем первую свечу адвента”, — рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
В ассортименте праздничной ярмарки будут промышленные и продовольственные товары, изделия ручной работы, разумеется, не обойдется и без традиционных рождественских товаров и различных вкусностей. Будет открыт дом Деда Мороза. Всех ждут за покупками!
От славы до забвения: как водка сгубила карьеру великой гимнастки
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Юлия Ауг призналась в связи с петербуржским расчленителем
СМИ: Беженцы под боком вгоняют в панику эстонских дам в джакузи