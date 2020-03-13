13.03.2020, 18:57

В православных храмах Эстонии установят дозаторы дезинфекции и закупят одноразовые стаканчики. Таково распоряжение митрополита

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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018Foto: Andres Putting

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений опубликовал свое распоряжение, касающееся служения в Православной церкви во время чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса.

"В связи с объявлением в стране чрезвычайного положения по случаю распространения коронавирусной инфекции сегодня прошло экстренное заседание Синода ЭПЦ МП с участием членов Епархиального Совета Таллинской епархии ЭПЦ МП и была создана кризисная комиссия ЭПЦ МП", - говорится в заявлении.

Мы понимаем, что всё происходит по Промыслу Божию, но в то же время мы не можем оставаться пассивными и не принимать определённых мер в сложившейся ситуации.

Духовенство и верующих просим сохранять спокойствие и усилить молитву.

Настоятелям приходов Таллинской и Нарвской епархий ЭПЦ МП на основании принятых на заседании решений предписывается:

1. Отменить Пассии, паломнические поездки, занятия в приходских воскресных школах (детских и взрослых) и различных кружках и клубах, действующих при приходах.

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2. В Таллинском Александро-Невском соборе, в храмах гг. Нарва, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве по воскресеньям совершать две Литургии, чтобы сократить количество одновременно присутствующих в храме людей. Между Литургиями организовать уборку храма.

3. В крупных приходах ограничить число людей, приходящих на службы.

4. Обратить внимание на рекомендации Департамента здоровья (сайт) и довести их до сведения клириков и прихожан, а также проследить, чтобы на приходских инфостендах были вывешены плакаты с рекомендациями Департамента здоровья.

5. Проследить, чтобы в храме у входа были установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, а иконы в храме регулярно протирались спиртосодержащими средствами. Рекомендовать прихожанам не прикладываться к иконам. В конце отпустов благословлять прихожан крестом, не давая его для целования.

6. Закупить и использовать одноразовые стаканчики.

7. Поддерживать контакт с кризисными комиссиями органов местного самоуправления.

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