В православных храмах Эстонии установят дозаторы дезинфекции и закупят одноразовые стаканчики. Таково распоряжение митрополита

"В связи с объявлением в стране чрезвычайного положения по случаю распространения коронавирусной инфекции сегодня прошло экстренное заседание Синода ЭПЦ МП с участием членов Епархиального Совета Таллинской епархии ЭПЦ МП и была создана кризисная комиссия ЭПЦ МП", - говорится в заявлении.

Мы понимаем, что всё происходит по Промыслу Божию, но в то же время мы не можем оставаться пассивными и не принимать определённых мер в сложившейся ситуации.

Духовенство и верующих просим сохранять спокойствие и усилить молитву.

Настоятелям приходов Таллинской и Нарвской епархий ЭПЦ МП на основании принятых на заседании решений предписывается:

1. Отменить Пассии, паломнические поездки, занятия в приходских воскресных школах (детских и взрослых) и различных кружках и клубах, действующих при приходах.

2. В Таллинском Александро-Невском соборе, в храмах гг. Нарва, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве по воскресеньям совершать две Литургии, чтобы сократить количество одновременно присутствующих в храме людей. Между Литургиями организовать уборку храма.

3. В крупных приходах ограничить число людей, приходящих на службы.

4. Обратить внимание на рекомендации Департамента здоровья (сайт) и довести их до сведения клириков и прихожан, а также проследить, чтобы на приходских инфостендах были вывешены плакаты с рекомендациями Департамента здоровья.

5. Проследить, чтобы в храме у входа были установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, а иконы в храме регулярно протирались спиртосодержащими средствами. Рекомендовать прихожанам не прикладываться к иконам. В конце отпустов благословлять прихожан крестом, не давая его для целования.