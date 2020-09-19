В правительстве обсуждают введение обязательного ношения масок

Правительство обсуждает ряд ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса: например, ношение масок, которое пока носит рекомендательный характер из-за правовых нюансов, пишет rus.err.ee.
Все дело в правовых нюансах: во-первых, невозможно ограничивать права людей без задействования чрезвычайного положения, а во-вторых, это дорого обойдется жителям страны. Можно, правда, использовать тряпичные маски, но и тут есть юридические нюансы.
"Если пойти по пути обязательного ношения масок, то надо решить, что подразумевается под словом маска. Будет ли человек носить самодельную маску, будет ли это шарф, и будем ли мы считать требование исполненным. Это надо обсудить на юридическом и служебном уровнях. Какие меры реально работают и какой от них толк. Вчера мы решили ввести ограничения на алкоголь, до этого мы ввели обязательное ношение масок для персонала и посетителей домов престарелых. Многие больницы сами ввели такой режим на своей территории", — сказал министр социальных дел (Центристская партия) Танель Кийк.
Министр уверен, что ограничительные меры надо вводить локально. То есть, там, где число зараженных и риск подцепить заразу выше. Соответственно, общественные места находятся в зоне риска.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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