В правительстве и Рийгикогу обсудят меры по борьбе с коронавирусом

Правительство обсудит предложения, которые выдвинула сформированная по указанию министра социальных дел Танела Кийка рабочая группа, передает RusErr.

В эти предложения, входит, в частности, установка термокамер в аэропорту и морском пассажирском порту для выявления прибывающих пассажиров с повышенной температурой, а также создание возможностей для диагностики коронавируса не только в Таллинне, но и в Тарту, Ида-Вирумаа и Пярну.

Ситуацию с коронавирусом также обсудит на внеочередном заседании парламентская комиссия по социальным делам, на которое приглашены представители Департамента здоровья, Министерства социальных дел, Министерства образования, МВД, МИД, Министерства экономики, Больничной кассы, Союза больниц Эстонии и Департамента оборонных ресурсов.

На прошлой неделе в Эстонии диагностировали первый случая заражения коронавирусом Covid-19, который был выявлен у прибывшего на автобусе из Риги пассажира.