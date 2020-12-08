В пожаре в бане погиб пожилой мужчина

По предварительны данным, до прибытия спасателей один мужчина вынес из огня другого. Работники скорой провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Пожар был ликвидирован к 22:45.

Отмечается, что погибший пожилой мужчина использовал баню в качестве жилого помещения. В постройке не было электричества и дымового датчика.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за горящей свечи. Точные обстоятельства установит следствие.

В этом году в пожарах в Эстонии погибло 34 человека.

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