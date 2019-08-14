В последний день лета в Таллинне пройдет Ночь культуры

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что в программе фестиваля, который пройдет уже в пятый раз, будут нововведения: ”Впервые в программе фестиваля кино под открытым небом — будет показан документальный фильм Йоозепа Матьюза о природе Эстонии. Богатую культурную программу разнообразит представление иллюзионистов Меэлиса Кубо и Чарлека. Музей Каламая, открытие которого состоится осенью, приглашается на экскурсию с историями о привидениях Каламая”.

В городе пройдут концерты с участием Койта Тооме, Púr Múdd, Inger, Лийзи Койксон, Эрки Пярноя и других. Детская программа пройдет в центральной библиотеке, интересные экскурсии пройдут в Кик-ин-де-Кёк и в других музеях.

Большая часть мероприятий бесплатна.

Программа и дополнительная информация: tallinn.ee/kultuurioo и в Facebook на странице Kultuuriöö.