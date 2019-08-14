В последний день лета в Таллинне пройдет Ночь культуры
В субботу, 31 августа, в Таллинне состоится пятый фестиваль Ночь культуры — концерты, представления, кинопоказы, экскурсии и другие мероприятия продолжатся до полуночи.
В субботу, 31 августа, в Таллинне состоится пятый фестиваль Ночь культуры — концерты, представления, кинопоказы, экскурсии и другие мероприятия продолжатся до полуночи.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что в программе фестиваля, который пройдет уже в пятый раз, будут нововведения: ”Впервые в программе фестиваля кино под открытым небом — будет показан документальный фильм Йоозепа Матьюза о природе Эстонии. Богатую культурную программу разнообразит представление иллюзионистов Меэлиса Кубо и Чарлека. Музей Каламая, открытие которого состоится осенью, приглашается на экскурсию с историями о привидениях Каламая”.
В городе пройдут концерты с участием Койта Тооме, Púr Múdd, Inger, Лийзи Койксон, Эрки Пярноя и других. Детская программа пройдет в центральной библиотеке, интересные экскурсии пройдут в Кик-ин-де-Кёк и в других музеях.
Большая часть мероприятий бесплатна.
Программа и дополнительная информация: tallinn.ee/kultuurioo и в Facebook на странице Kultuuriöö.
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