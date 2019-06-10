В последние годы в Эстонию возвращается больше людей, чем отсюда уезжает

Министр по делам народонаселения Рийна Солман пояснила комиссии по социальным делам, что ее задачи отличаются от тех, что стояли перед ее предшественниками. Сфера деятельности охватывает, в первую очередь, формирование и развитие политики в области семьи и политики народонаселения. Министр также займется привлечением проживающих за рубежом эстонцев к разработке и координированию касающейся их политики.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что министр по делам народонаселения будет играть важную роль, помогая возвращающимся на родину соотечественникам как можно быстрее привыкнуть к жизни в Эстонии.

«В последние годы в Эстонию вернулось больше человек, чем уехало отсюда. Важно, чтобы одно учреждение могло предложить возвращающимся в Эстонию соотечественникам полноценный пакет услуг – так их возвращение на родину будет максимально безболезненным. Это касается как образования, так и работы и здравоохранения», – сказал Мёльдер.

Он добавил, что вторая важная сфера, которой займется министр – политика в области жилья. «Мы только готовим анализ, но жилищная помощь государства семьям с детьми в качестве новой меры является приоритетом для коалиции».