В последние годы в Эстонию возвращается больше людей, чем отсюда уезжает

Сегодня на своем заседании комиссия по социальным делам Рийгикогу получила обзор сферы деятельности министра по делам народонаселения. На заседании отмечалось, что в последние годы в Эстонию вернулось больше людей, чем уехало отсюда.
Министр по делам народонаселения Рийна Солман пояснила комиссии по социальным делам, что ее задачи отличаются от тех, что стояли перед ее предшественниками. Сфера деятельности охватывает, в первую очередь, формирование и развитие политики в области семьи и политики народонаселения. Министр также займется привлечением проживающих за рубежом эстонцев к разработке и координированию касающейся их политики.
Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что министр по делам народонаселения будет играть важную роль, помогая возвращающимся на родину соотечественникам как можно быстрее привыкнуть к жизни в Эстонии.
«В последние годы в Эстонию вернулось больше человек, чем уехало отсюда. Важно, чтобы одно учреждение могло предложить возвращающимся в Эстонию соотечественникам полноценный пакет услуг – так их возвращение на родину будет максимально безболезненным. Это касается как образования, так и работы и здравоохранения», – сказал Мёльдер.
Он добавил, что вторая важная сфера, которой займется министр – политика в области жилья. «Мы только готовим анализ, но жилищная помощь государства семьям с детьми в качестве новой меры является приоритетом для коалиции».
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что ее несколько беспокоят структурные изменения, связанные с созданием новой министерской должности. Работа отдела по вопросам детей и семей Министерства социальных дел, созданного в 2010 году, до сих пор была разделена на три части: права и защита детей, попечительство и политика в области семьи. Решением коалиции политика в области семьи перейдет в ведомство Министерства внутренних дел.
«Делить хорошо работающий отдел – не лучшая идея. Я рекомендую министру внимательно следить за тем, чтобы накопленный отделом за многие годы багаж знаний не был потерян, чтобы не пропали эффективность и синергия, которую могут предложить друг другу сотрудники с разными навыками и знаниями. Было бы печально, если разделение отдела поставит под угрозу состоятельность политики в области семьи», – сказала Кютт.
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