В порту Мууга с самого утра нарушена работа, очередь движется крайне медленно

На данный момент очередь сократилась, но проблема еще до конца не решена.
Член правления HHLA TK Estonia Андрес Уусоя сообщил, что вчера в порту Мууга была обновлена операционная система, но сегодня утром с ней возникли неполадки. До того, как неполадки будут устранены, транспортные средства будут обслуживаться мануально.
К 14:16 порт пропустил лишь 30 автомобилей, из которых более половины еще до конца не обслужены. Порт делает все возможное, чтобы восстановить систему в нормальный режим.
Обновление системы было крайне необходимо для оптимизации эффективности работы терминала.
HHLA TK Estonia приносит свои извенения.
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