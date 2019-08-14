В порту Мууга с самого утра нарушена работа, очередь движется крайне медленно

На данный момент очередь сократилась, но проблема еще до конца не решена.

Член правления HHLA TK Estonia Андрес Уусоя сообщил, что вчера в порту Мууга была обновлена операционная система, но сегодня утром с ней возникли неполадки. До того, как неполадки будут устранены, транспортные средства будут обслуживаться мануально.

К 14:16 порт пропустил лишь 30 автомобилей, из которых более половины еще до конца не обслужены. Порт делает все возможное, чтобы восстановить систему в нормальный режим.

Обновление системы было крайне необходимо для оптимизации эффективности работы терминала.

HHLA TK Estonia приносит свои извенения.