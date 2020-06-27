В понедельник состоится закладка краеугольного камня здания Таллиннской гимназии Арте

В закладке краеугольного камня примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Эха Вырк и Вадим Белобровцев, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, а также директор Артеской гимназии Сирье Эбрал.

В результате реконструкции полезная площадь здания увеличится на 2500 м2. В школе появятся дополнительные учебные классы, новые рекреации-аудитории, расширятся столовая и спортивный зал, а также подсобные помещения бассейна.

К настоящему моменту работы по сносу завершены; началось строительство фундамента пристроек. Общая стоимость проекта — 14,5 млн евро.

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