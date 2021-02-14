В понедельник начнется суд на "лихуласким стрелком" Микком Таррасте. Ему грозит пожизненное заключение

Микк Таррасте известен как "лихулаский стрелок". Он 6 июня открыл огонь по мотоциклисту и автомобилю и в результате убил двух человек и ранил еще трех. События начали развиваться с ДТП, которое спровоцировал 32-летний Микк Таррасте на Subaru. Инцидент произошел в Лихула у автозаправки.

32-летний мужчина уехал с места происшествия, и за его Subaru последовал мотоциклист Вирго Рягасте. Таррасте выстрелил в мотоциклиста, и последний скончался на месте происшествия. На расстоянии около 800 метров от места происшествия Таррасте открыл огонь в сторону автомобиля ”Жигули”, где находились бабушка и дедушка с внуками. Бабушка скончалась, дети трех и пяти лет попали в больницу.

После стрельбы мужчина сбежал в близлежащий лес. Полицейская операция продолжалась несколько часов до тех пор, пока стрелка задержали. В ходе операции Таррасте выстрелил в одного полицейского, который, к счастью, был в шлеме и поэтому не пострадал.



В 2008 году мужчина был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами. В качестве наказания он должен был заплатить штраф в размере 14 800 крон. В то время мужчина работал в таллинской дружине Кайтселийта.

Насколько известно, весной 2008 года он и еще один человек стреляли ночью в сторону многоквартирного дома. Пули разбили окна двух квартир, в одной из которых находились люди.

В 2012 году мужчина был награжден знаком отличия Таллиннской дружины ”Молодые орлы”. В то время он являлся членом правления дружины. Также мужчина работал в Таллиннской скорой помощи, потом в PERH, а затем с частичной занятностью в Таллиннской детской больнице. Несколько лет преподавал медсестринство.



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