В понедельник начнется голосование по народному бюджету Таллинна
Проголосовать за предложения, поступившие в ходе сбора идей для народного бюджета, можно будет в период с 18 по 31 января. Результаты голосования будут обнародованы 1 февраля.
Проголосовать за предложения, поступившие в ходе сбора идей для народного бюджета, можно будет в период с 18 по 31 января. Результаты голосования будут обнародованы 1 февраля.
В народном голосовании смогут принять участие лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн. Проголосовать можно будет не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства. К примеру, житель Кристийне не сможет отдать голос за идею, представленную в Пирита, Нымме или в каком-либо другом районе.
Проголосовать можно будет в интернете или в районной управе (на бумажном носителе). С идеями можно ознакомиться на сайте народного бюджета, ссылки на голосование активизируются утром 18 января.
Перед голосованием нужно пройти идентификацию личности с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID.
Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет от имени команды народного бюджета поблагодарил горожан, которые внесли свой вклад в развитие города и формирование окружающего пространства.
”Мы получили множество интересных идей, — отметил Свет. — Экспертная комиссия оценила все 420 поступивших предложений с точки зрения стоимости проекта, временных затрат, технических нюансов и правовых аспектов. Отбор не прошли идеи, которые не отвечают условиям народного бюджета. Кроме того, идея не поступит на голосование в случае, если подобное предложение уже находится в работе или если формулировка идеи оказалась слишком обобщенной”.
Изначально экспертная комиссия отобрала 99 предложений, однако позже выяснилось, что одна из представленных в районе Кесклинн идей будет реализована вне рамок проекта народного бюджета, поэтому на голосование будет вынесено 98 идей. В районе Кесклинн на голосование поступит 17 идей, в Ласнамяэ и Кристийне — по 16, в Пыхья-Таллинне — 13, Хааберсти — 12, Нымме — 11, Мустамяэ — 8 и Пирита — 5 предложений.
Чтобы результаты голосования вступили в силу, в нем должен принять участие определенный минимум жителей района: в Кристийне, Нымме и Пирита не менее 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне не менее 1000 и в Ласнамяэ не менее 1500 человек.
Главным образом предложения горожан касались оживления городской среды: смотровые платформы, вышки, памятники, проекты в области искусства, фонтаны, краны с питьевой водой, велопарковки, пункты подзарядки, информационные таблички, зоны для отдыха. Многие предложения были связаны с проведением досуга — площадки для тренировок, тренажерные залы, игровые и спортивные площадки для людей любого возраста. Представленные идеи касались также освещения улиц, обновления покрытия дорожек и повышения дорожной безопасности.
Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета, объем инвестиций которого в 2021 году составит 800 000 евро. Народный бюджет призван привлечь горожан к развитию городского пространства, дать жителям возможность представить новые идеи и принять участие в процессе принятия решений. Таким образом, в этом году в каждом районе города будет реализован один проект, предложенный жителями района и заручившийся их поддержкой.
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