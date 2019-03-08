В понедельник изменятся расписания некоторых столичных автобусов

Автобусы линий 3, 5, 7 и 54 по будням станут ходить чаще, т.к. число автобусов в парке увеличилось. Также будут отрегулированы графики движения автобусов на линиях 1А, 8 и 34А по будням. На линии 5 изменится график движения по субботам и воскресеньям. В ответ на желание пассажиров, на линии 54 будет изменено субботнее расписание.