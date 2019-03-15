15.03.2019, 08:40
В понедельник изменится расписание движения некоторых таллиннских автобусов
Таллиннский департамент транспорта передает, что с понедельника, 18 марта, изменятся расписания движения автобусов на линиях 22, 26, 26А, 42, 43 и 72.
Таллиннский департамент транспорта передает, что с понедельника, 18 марта, изменятся расписания движения автобусов на линиях 22, 26, 26А, 42, 43 и 72.
В будние дни автобусы линий 22, 26, 26А, 42, 43 и 72 станут ходить чаще, т.к. количество автобусов в парке увеличилось. Расписания доступны на городской странице https://transport.tallinn.ee/.
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