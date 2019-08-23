В понедельник для движения откроется Эхитаяте теэ

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Männi bussipeatus Ehitajate teel Foto: Rauno_Volmar

Строительство тоннеля под Ныммеской горкой достигло следующего этапа — с понедельника, 26 августа, дорога будет открыта для движения. Проход для пешеходов открыт со стороны города.