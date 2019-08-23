23.08.2019, 17:30

В понедельник для движения откроется Эхитаяте теэ


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Männi bussipeatus Ehitajate teel
Männi bussipeatus Ehitajate teelFoto: Rauno_Volmar

Строительство тоннеля под Ныммеской горкой достигло следующего этапа — с понедельника, 26 августа, дорога будет открыта для движения. Проход для пешеходов открыт со стороны города.

Работы по строительству тоннеля продолжатся. Во время строительных работ возможно временное ограничение движения.

Работы завершатся в сентябре 2019 года, сообщает Раэпресс.

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